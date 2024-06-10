Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц «из последних сил цепляются за власть», однако им стоило бы уйти в отставку, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Таким образом он прокомментировал выборы в Европарламент.

Володин отметил, что, хотя итоги выборов еще подводятся, уже можно сделать промежуточные выводы на примере ключевых государств ЕС. По мнению спикера Госдумы, Макрон и Шольц «с треском проиграли».

Во Франции, где на избирательные участки пришли 52,5% избирателей, правая партия «Национальное объединение» получает почти 32% голосов — вдвое больше, чем правящая партия «Ренессанс» (15,2%), написал Володин.

«Это крах политики Макрона, который он признал, распустив Национальное собрание и объявив внеочередные парламентские выборы», — добавил председатель Госдумы.

Для партии Шольца, по словам Володина, результаты выборов стали «худшими за всю историю»: социал-демократы набирают порядка 14%, пропустив вперед не только христианских демократов (30%), но и евроскептиков из «Альтернативы для Германии» (16%).

«Правящая коалиция Шольца лишилась поддержки немцев, оппозиция уже требует вотума недоверия правительству или проведения внеочередных выборов», — написал Володин.

По его мнению, Макрону и Шольцу стоило бы «уйти в отставку и перестать издеваться над гражданами своих государств».

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала «сокрушительное поражение» Макрона и Шольца заслуженным. По ее словам, это подтверждает их «несостоятельность и как национальных, и как европейских политиков».

«Причем в их случае это заслуженный результат, вытекающий из многолетнего полного игнорирования реальных запросов людей, общества. Следуя в русле исполнения команд из Вашингтона и отказавшись от суверенитета, ни на что другое рассчитывать они и не могли», — считает Матвиенко.

«Кажется, опасный вирус нелегитимности начинает расползаться по европейскому континенту», — добавила спикер Совфеда.

Макрон вечером воскресенья, 9 июня, выступил с обращением к нации, в котором объявил о роспуске Национального собрания — нижней палаты французского парламента. Таким образом он признал поражение президентской партии «Ренессанс» на выборах в Европарламент. Первый тур выборов состоится 30 июня, а второй — 7 июля.

Выборы в Европарламент созыва 2024-2029 годов прошли во всех странах ЕС с 6 по 9 июня. Согласно предварительным официальным результатам, победу одерживает правоцентристская Европейская народная партия, куда входит глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она уже пообещала, что новое большинство в ЕП будет «проевропейским и проукраинским».