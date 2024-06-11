Президент Франции Эммануэль Макрон обсуждает возможность своей отставки, сообщает Europe 1 со ссылкой на источник. По данным радиостанции, таким образом команда французского лидера стремится придать «драму» национальным выборам.

Europe 1 отмечает, что Макрону в ближайшие несколько дней предстоит продемонстрировать, что он принял «смелое решение». В поддержку этой версии выдвигается новая гипотеза о том, что французский лидер готов пожертвовать своим мандатом.

«Отставка президента — не табу. Да, сегодня мы должны рассмотреть все сценарии», — сказал собеседник радиостанции, отметив, что Макрон «готов пожертвовать окончанием своего пятилетнего срока».

Как указывает Europe 1, речь идет о «крайних мерах», которые не являются предпочтительными и должны послужить в этой кампании для драматизации предстоящего голосования. Основной целью Макрона радиостанция называет возможность «шокировать электорат».

9 июня Макрон выступил с обращением к нации, в котором объявил о роспуске Национального собрания — нижней палаты французского парламента. Таким образом он признал поражение президентской партии «Ренессанс» на выборах в Европарламент. Теперь во Франции состоятся досрочные национальные выборы: первый тур запланирован на 30 июня, а второй — на 7 июля.

На выборах в Европарламент лидирует ультраправая партия Марин Ле Пен «Национальное объединение», которую с ноября 2022 года возглавляет Жордан Барделла. По предварительным данным института Ipsos, он принес партии 31,5% голосов — это в два раза больше, чем получил список партии Макрона «Возрождение» (15,2% голосов). По словам французского лидера, «это нехороший результат для партий, защищающих Европу».

Один из представителей партии Макрона в разговоре с Europe 1 предположил, что содружество с «Национальным собранием» может позволить им «благополучно развалиться до 2027 года». В это время во Франции должны состояться президентские выборы.