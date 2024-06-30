Правое «Национальное объединение» (RN) Марин Ле Пен набрало 34% голосов в первом туре досрочных парламентских выборов во Франции и опережает левую коалицию (28,1%) и президентских центристов (20,3%). Такую предварительную оценку дает Ipsos Talan для France Télévisions, Radio France, France 24/RFI и LCP National Assembly.

Явка на выборах, по предварительным данным, приблизилась к 70% — такого уровня активность французского электората на голосовании за депутатов парламента не достигала с 1980-х годов, когда республикой управлял Франсуа Миттеран.

Участники проведенного для газеты Les Echos предвыборного опроса отдали RN 37% голосов. По оценкам BFMTV, партия может получить от 260 до 295 мест в парламенте.

«Большинство аналитиков полагают, что наиболее вероятным результатом станет поляризованный парламент, в котором консенсус между немногочисленными союзниками Макрона и крупными блоками крайне правых и левых будет практически невозможным, что приведет к политическому параличу», — пишет британская газета Guardian.

Президент Франции Эмманюэль Макрон после закрытия избирательных участков выступил с заявлением, в котором расценил высокую явку как свидетельство того, что граждане хотят «прояснить политическую ситуацию» в стране. Он призвал своих сторонников-центристов и левых сплотиться, чтобы во втором туре не дать RN завоевать парламентское большинство.

Макрон выжидает: что нужно знать о досрочных парламентских выборах во Франции

Лидер «Национального объединения» Ле Пен приветствовала завершение первого тура, заявив, что в ходе голосования «демократия сказала свое слово». По ее словам, избиратели продемонстрировали «свое желание перевернуть страницу после семи лет презрительной и разъедающей власти» Макрона.

При этом она предупредила своих сторонников, что «ничего не выиграно, и второй тур будет решающим» для партии, председателем которой является правая рука Ле Пен — 28-летний Жордан Барделла, не имеющий опыта в госуправлении.

Звезда TikTok, соперник Макрона: чем известен топ-кандидат французских правых Жордан Барделла

«Нам нужно абсолютное большинство, чтобы Макрон назначил Барделлу премьер-министром через восемь дней», — добавила Ле Пен. Этот сценарий сулит и президенту, и предполагаемому премьеру непростое взаимодействие, пишет Guardian.

Макрон назначил досрочные парламентские выборы после сокрушительного поражения его партии на выборах в Европарламент. Источники в Елисейском дворце рассказывали, что Макрон якобы обсуждает с окружением возможность своей отставки, тем самым пытаясь добавить парламентским выборам драматизма. При этом сам президент заявил, что вне зависимости от итогов голосования пробудет у власти до конца своего срока, который истекает в 2027 году.

Собеседники Bloomberg в Париже перед первым туром заявили, что даже давние сторонники дистанцировались от президента из-за его «токсичности». В пример они привели двухчасовое интервью, в котором Макрон предупредил французов о «гражданской войне», которая, по его словам, неминуемо разразится, если победит ультраправый или левый блок.