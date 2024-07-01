Альянс «Вместе за Республику» президента Франции Эммануэля Макрона намерен отозвать кандидатов со второго тура парламентских выборов более чем в 60 округах, чтобы не дать «Национальному объединению» Марин Ле Пен и Жордана Барделлы получить абсолютное большинство в парламенте. Об этом заявил премьер-министр страны Габриэль Атталь, сообщает BFMTV.

По словам главы кабмина, «ни один голос не должен быть отдан „Национальному объединению“.

«Сегодняшний вечер не похож ни на один другой. <…> Урок заключается в том, что крайне правые находятся у ворот власти», — отметил он.

Альянс «Вместе за Республику» включает в себя пропрезидентскую партию «Ренессанс», «Демократическое движение», «Горизонты», «Союз демократов и независимых», а также Радикальную партию. Атталь отметил, что сниматься будут кандидаты, при сохранении которых на третьем месте кандидаты от «Национального объединения» будет занимать первое место.

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О намерениях снимать своих кандидатов, где они будут занимать третьи места, заявил также лидер «Непокоренной Франции» Жан-Люк Меланшон. Он пояснил, что не хочет допустить получение крайне правой партией абсолютного большинства.

Согласно экзитполам Elabe, в первом туре выборов лидирует «Национальное объединение» — 33% голосов. Ультраправые получат от 255 до 295 мест в Национальном собрании. На втором месте находится левый альянс «Новый Народный Фронт» с 28,5% голосов, он получит от 120 до 140 мест. Альянс французского президента получит от 90 до 125 мест, он сумел набрать 22% голосов.

После победы «Национального объединения» в первом туре выборов несколько тысяч человек вышли на площадь Республики в Париже. По данным BFMTV, там собрались 5,5 тыс. человек. Le Figaro сообщает о 8 тыс. участниках. Демонстранты бросали в полицейских фейерверки, те в ответ применили слезоточивый газ.

ТАСС пишет, что некоторые участники митинга забрались на монумент в центре площади и размахивали оттуда флагами Палестины и ЮАР, плакатами «против фашизма» и против «крайне правых». Протесты также прошли в Лилле, Нанте, Лионе, Нанте, Лионе и других французских городах.

Президент Франции Эммануэль Макрон назначил досрочные парламентские выборы после сокрушительного поражения его партии на выборах в Европарламент. Источники в Елисейском дворце рассказывали, что глава государства якобы обсуждает с окружением возможность своей отставки, тем самым пытаясь добавить парламентским выборам драматизма. При этом сам Макрон говорил, что вне зависимости от итогов голосования пробудет у власти до конца своего срока, который истекает в 2027 году.

Собеседники Bloomberg в Париже перед первым туром заявили, что даже давние сторонники дистанцировались от президента из-за его «токсичности». В пример они привели двухчасовое интервью, в котором Макрон предупредил французов о «гражданской войне», которая, по его словам, неминуемо разразится, если победит ультраправый или левый блок.