Председатель КНР Си Цзиньпин не поедет на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа, которая состоится 20 января. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на источники. По данным телеканала, Трамп лично пригласил китайского лидера на церемонию.

Инаугурацию посетят посол Китая в США и его супруга, к ним могут присоединиться и другие официальные лица из Пекина. Посольство Китая в Вашингтоне отказалось от комментариев. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт подтвердила, что Трамп направил Си приглашение на церемонию 20 января, передает Associated Press (AP).

Приглашение Си Цзиньпину на церемонию было передано вне официальных дипломатических каналов и «застало врасплох» как Пекин, так и союзников США, отмечает CBS. По данным Госдепа США, иностранные лидеры не участвовали в инаугурациях американских президентов с 1874 года.

«Китайским чиновникам, привыкшим к строгому протоколу и остро осознающим динамику сил в американо-китайских отношениях, оставалось только гадать о намерениях Трампа», — отмечает телеканал.

Западных дипломатов удивило приглашение Си Цзиньпина на инаугурацию, учитывая различия во взглядах на Китай среди членов команды Трампа. По словам чиновников, это может стать источником напряженности как внутри американской администрации, так и в геополитических отношениях.

«Заставить Си совершить перелет через весь земной шар было бы огромным переворотом для избранного президента», — считает CNN, называя такой визит «политически невозможным» для китайского лидера.

Приезд в Вашингтон на инаугурацию поставил бы Си Цзиньпина в положение человека, «отдающего дань уважения Трампу и американской мощи», а это противоречит его видению Китая как ведущей мировой державы, рассуждает телеканал. Присутствие Си также «было бы расценено как одобрение демократической передачи власти». Но даже несмотря на отказ Си, факт приглашения китайского лидера на инаугурацию Трампа «знаменует собой важное событие, которое проливает свет на уверенность и амбиции избранного президента», говорится в публикации.

По данным CBS, команда Трампа, вопреки традиции, рассматривает возможность приглашения на инаугурацию и других мировых лидеров, в частности премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Последний «все еще раздумывает» над тем, стоит ли ему присутствовать, утверждает источник телеканала. «Мировые лидеры выстраиваются в очередь, чтобы встретиться с президентом Трампом, потому что знают, что он скоро вернется к власти и восстановит мир во всем мире с помощью американской мощи», — заявила Каролин Ливитт.