Заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о возможном вводе войск в Израиль являются лишь политическим хайпом и попыткой Анкары сохранять лидерство в мусульманском мире. Таким мнением в беседе с Инфо24 поделился политолог Евгений Михайлов.

Эксперт отметил, что боевые действия между Израилем и Палестиной не помешали продолжить торговые отношения Анкары с Иерусалимом.

«Я считаю, что Эрдоган в данный момент просто набирает политический хайп. Он сейчас пытается поймать какой-то политический вектор и понять, что ему делать для того, чтобы Турция продолжала оставаться неким таким лидером в мусульманском мире», — заявил Михайлов.

Также он обратил внимание на некорректность некоторых сравнений, сделанных Эрдоганом. Президент Турции заявил, что войска страны войдут в Израиль, как это было с Арменией и Ливией. По мнению политолога, нельзя сравнивать военный потенциал Израиля с Арменией и Ливией.

«В Карабах, во-первых, он не входил. Там азербайджанская армия прекрасно справилась при консультациях с турецкой стороной, как с союзником. И вообще, Армения — это не тот соперник, с которым нужно сравнивать Израиль. Ливия была тоже слабой страной, когда турки туда вошли», — добавил политолог.

Он сомневается в том, что Эрдоган решится ввести свои войска в Израиль и заключил, что подобные угрозы останутся лишь «на уровне заявлений».

В воскресенье, 28 июля, Эрдоган заявил, что «Израиль не может так относиться к палестинцам» и Турция готова к ответным действиям.

После начала боевых действий в секторе Газа Турция выступила в поддержку Палестины и осудила Израиль.