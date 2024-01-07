Пентагон три дня не сообщал президенту США Джо Байдену и высокопоставленным чиновникам о госпитализации 70-летнего главы ведомства Ллойда Остина, пишет Politico со ссылкой на источники. Министр обороны попал в больницу 1 января из-за осложнений после «плановой медицинской процедуры», однако официально об этом стало известно только спустя несколько дней.

По данным NBC News, Остин провел четыре дня в отделении интенсивной терапии. В это время, как утверждает один из собеседников Politico, некоторые из обязанностей министра выполнял его заместитель Кэтлин Хикс. Теперь Остин несколько дней будет работать дистанционно, указывает издание.

Politico отмечает, что советник по национальной безопасности Джейк Салливан передал Байдену информацию о госпитализации Остина 4 января. Источники издания сомневаются, что министр разговаривал об этом с президентом в частном порядке. «Джейк [Салливан] позвонил бы [Джо Байдену] первым», — утверждают собеседники. Конгресс узнал о госпитализации Остина позже — 5 января, за 15 минут до публикации соответствующего пресс-релиза.

Некоторые высокопоставленные чиновники были возмущены тем, что Пентагон своевременно не уведомил Белый дом о госпитализации Остина, и назвали подобное молчание «неприемлемым».

«Это нехарактерно для Минобороны и явно было сделано после тщательного обсуждения о том, как следует обращаться с этой информацией», — объясняет генерал-майор морской пехоты в отставке и бывший директор штаба Сенатского комитета по вооруженным силам Арнольд Пунаро.

Бывший сенатор и экс-глава Пентагона при 44-м президенте США Бараке Обаме Чак Хейгел заявил, что даже при наличии веской причины скрывать госпитализацию Остина было «неправильным решением». «Если бы я был нетрудоспособен или находился в больнице, я бы проинструктировал наших людей быть откровенными со СМИ и сообщить им эту информацию. <…> Вы всегда должны быть откровенны со СМИ. Все дело в доверии», — подчеркнул он.

Представитель министерства обороны генерал-майор Дж. Пэт Райдер объяснил, что Пентагон сразу не сообщил Белому дому о госпитализации Остина из-за того, что ситуация была «развивающейся».

«Нам пришлось учитывать ряд факторов, включая медицинские вопросы и вопросы личной конфиденциальности», — отметил он.

Сам Остин взял на себя «полную ответственность за свои решения о раскрытии информации» и признал, что ему было необходимо обеспечить «надлежащее информирование общественности». В его заявлении на сайте Пентагона указывается, что речь идет о медицинской процедуре.

«Я очень рад, что пошел на поправку, и жду скорого возвращения в Пентагон», — сообщил Остин.

В то же время источники Politico считают, что министр не имел права на неприкосновенность частной жизни в этой ситуации.

«Общественность имеет право знать, когда члены кабинета министров США госпитализированы, находятся под наркозом или когда обязанности делегируются в результате какой-либо медицинской процедуры. Такая практика существовала даже на уровне президента. Как высший руководитель обороны страны Остин не имеет права на неприкосновенность частной жизни в этой ситуации», — говорится в заявлении Ассоциации прессы Пентагона.