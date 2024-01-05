Администрация президента США Джо Байдена разрабатывает план на случай разрастания войны между Израилем и ХАМАСом в секторе Газа до затяжного конфликта на всем Ближнем Востоке. Об этом пишет Politico со ссылкой на четыре источника, знакомые с вопросом.

По словам собеседников агентства, разрабатываемые сценарии включают возможность участия США в конфликте. В частности план американских военных включает потенциальные удары по объектам хуситов в Йемене. Разведка, в свою очередь, разрабатывает план по предотвращению возможных атак на США со стороны поддерживаемых Ираном сил в Ираке и Сирии, пишет издание.

Американские чиновники считают, что вероятность расширения конфликта на Ближнем Востоке растет. Это угрожает не только безопасности в регионе, но и шансам на переизбрание Джо Байдена, который при вступлении в должность обещал покончить с войнами, отмечает Politico.

Источник издания, близкий к предвыборной кампании Байдена, заявил, что «действующий президент всегда будет сталкиваться с внешнеполитическими событиями». По словам доверенного лица кампании, глава Белого дома сосредоточен на «более важных для избирателей вопросах» — таких как экономика, будущее демократии и право на аборты.

После начала военных действий между Израилем и ХАМАСом ближневосточные группировки усилили атаки против американских военных в Ираке и Сирии, а йеменские хуситы стали нападать на суда в Красном море. 3 января США и еще 13 государств выпустили совместное заявление, в котором предупредили о последствиях после серии нападений на коммерческие суда в Красном море.

4 января американские военные нанесли удар по лидеру группы шиитского ополчения Муштаку Джаваду Казима аль-Джавари (Абу Таква) в Багдаде. Представитель Пентагоне Пэт Райдер сообщил о гибели в результате удара самого аль-Джавари и одного из его сообщников. В США их считают причастными к планированию и совершению нападений на американские войска.