Православная церковь в шведском городе Вестерос (80 км к западу от Стокгольма) стала объектом подозрений в шпионаже за стратегически важным аэропортом, водоочистными сооружениями и энергетическими компаниями, сообщает Politico.

Исследователь Маркус Йоранссон, специализирующийся на России в Шведском университете обороны, заявил, что эта церковь якобы является «потенциальным опорным пунктом, который можно использовать для сбора информации, как об аэропорте Вестерос, так и о промышленной сфере в виде крупных энергетических компаний».

«Когда шведские силы обороны проводят учения в аэропорту или около него, как это было в июне, они находятся под возможным наблюдением церкви», — пояснил он.

Politico отмечает, что российское посольство в Швеции пока не прокомментировало эту информацию.

Шведская службы государственной безопасности ранее заявила о подозрениях, что представители церкви «имели контакты» с лицами, которые якобы работают на российскую разведку. После этого финансовую помощь церкви прекратило шведское Агентство по поддержке религиозных общин (SST). Представители церкви, которые сотрудничали с SST, опровергли подозрения в связях с российской разведкой.