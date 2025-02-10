Страны Евросоюза разрабатывают юридические меры, которые позволят им массово задерживать суда в Балтийском море, якобы принадлежащие российскому «теневому флоту». Об этом Politico сообщили европейские дипломаты и чиновники.

«Европейские страны ведут закулисные переговоры о крупномасштабных захватах российских танкеров для экспорта нефти в Балтийском море. В настоящее время они также разрабатывают новое законодательство, которое придаст юридический вес этим усилиям», — говорится в публикации.

По словам собеседников издания, предполагается, что власти смогут задерживать суда под предлогом опасности для окружающей среды, например, из-за разливов нефтепродуктов.

Кроме того, можно использовать закон о пиратстве, который позволяет задерживать суда, угрожающие критической подводной инфраструктуре, к которой в том числе относятся подводные кабели.

Помимо этого, некоторые страны ЕС, включая Литву и Эстонию, также планируют составить список «надежных» морских страховщиков и, если судно застраховано у компании, не входящей в этот перечень, его смогут задержать.

Опрошенные Politico эксперты и юристы по морскому праву считают, что ввести меры против «теневого флота» России будет непросто, поскольку придется учитывать правовые ответные меры со стороны Москвы, а также высокие финансовые затраты и обременительную логистику.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук считает, что первый же случай задержания российского судна станет формальным поводом для военного ответа, так как подобные действия противоречат международному морскому праву.

В беседе с NEWS.ru эксперт отметил, что у России достаточно сил для защиты своих интересов в регионе. По его словам, любые незаконные действия ЕС неминуемо приведут к ответной реакции со стороны Москвы.

«Собственно говоря, они дергают кота за усы, потому что эти действия абсолютно противозаконные. И нарушение закона одной стороной повлечет за собой непременное нарушение закона другой стороной», — сказал Матвийчук.

По мнению эксперта, страны ЕС понимают, какими будут последствия.