Международная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) 22 октября примет решение о возможном включении России в черный список, сообщает Politico со ссылкой на доклад заседания организации.

По данным издания, включить Россию в список юрисдикций с высоким уровнем риска попросили в Киеве.

FATF, которая базируется в Париже, регулярно оценивает страны в соответствии с их приверженностью борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием распространения ядерного, химического или биологического оружия. Попадание в черный список организации грозит тяжелыми последствиями финансовой системе страны и осложняет внешнюю торговлю. FATF призывает все юрисдикции проявлять осмотрительность в отношении государств, попавших в этот список.

В досье FATF отмечено тесное финансовое и военное сотрудничество между Россией и «странами с высоким уровнем риска, такими как Северная Корея и Иран». Кроме того, в документе сказано, что Москва финансирует частные военные формирования, в числе которых ЧВК «Вагнер», а также использует Telegram и криптовалюты для финансирования терроризма и отмывания денег.

Впервые Украина попросила FATF внести Россию в черный список в апреле 2022 года. После этого Киев стабильно представлял новые доказательства для понижения рейтинга.

В июне представители FATF заявляли, что организация не стала включать Россию в черный и серый списки. FATF при этом оставила в силе приостановку членства Москвы в свете вооруженного конфликта на Украине.