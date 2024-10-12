Встреча НАТО на уровне министров обороны, которая состоится на следующей неделе, положит начало переосмыслению политики организации в отношении России на фоне «угроз» со стороны Кремля, пишет издание Politico.

Сейчас, несмотря на некоторые изменения в риторике, альянс продолжает ориентироваться на «Основополагающий акт Россия — НАТО», подписанный в 1997 году, говорится в статье. Совет НАТО — Россия, который был создан после завершения холодной войны с целью укрепления сотрудничества в сфере безопасности, не собирался с 2022 года.

Издание констатирует, что между сторонами произошел «распад», называя в качестве переломных точек российско-грузинский конфликт 2008 года и российско-украинский конфликт, начавшийся в 2014 году.

«В настоящий момент страны НАТО находятся в процессе попыток обрисовать разные элементы стратегии [России] и продвинуться в дискуссиях внутри альянса, что позволит приблизиться к таким темам, как будущее “Основополагающего акта Россия — НАТО”. Настала пора создать новую стратегию на условиях конкретных позиций [союзников]», — заявил высокопоставленный представитель правительства США, чьи слова приводит Politico.

Обсуждение этого вопроса началось на низших уровнях управляющего состава альянса несколько месяцев назад, а на следующей неделе тема переосмысления стратегии в отношении России будет представлена на уровне глав военных ведомств.

«Прямо сейчас у нас во всем альянсе есть представление, <…> что “Основополагающий акт” и Совет НАТО — Россия были сконструированы под другую эпоху, и я думаю, что союзники готовы сказать, что это была другая эпоха в наших отношениях с Россией, а потому требуется нечто новое», — сказал собеседник издания.

По его словам, чернового варианта новой стратегии пока нет, поскольку в ней должны учитываться мнения представителей 32 стран, входящих в военный блок.

В то же время, признал представитель дипломатического корпуса НАТО, часть стран-участниц альянса испытывают опасения в связи с тем, что агрессивная стратегия может послать “сигнал”, который дестабилизирует Россию.

Помимо этого, пишет Politico, вопросы вызывает позиция таких стран как Венгрия и Словакия, которые, будучи участниками альянса, нарушают его внутренние порядки и продолжают взаимодействовать с российскими властями, рассматривая такую форму поведения как стратегически выгодную.