Великобритания и Франция расходятся во мнении, как следует вести себя с Дональдом Трампом, пишет Politico. Различные подходы к президенту США могут негативно повлиять на броманс британского премьера Кира Стармера и французского президента Эмманюэля Макрона. Лидеры двух европейских стран проведут переговоры в Лондоне на этой неделе.

На встречах, которые начнутся 8 июля, Стармер и Макрон намерены обсудить более тесное военное сотрудничество, включая поддержку Украины, а также борьбу с миграционными потоками через Ла-Манш и партнерство в ядерной сфере.

Президент Франции приедет в Великобританию с государственным визитом впервые за 17 лет. В последний раз Лондон на высшем уровне посещал Николя Саркози в 2008 году.

Как отмечает Politico, на посту британского премьера Стармер стремится ослабить напряженность в отношениях между Великобританией и Францией, а также с Евросоюзом. Однако между Лондоном и Парижем присутствуют «разногласия по вопросам, как вести себя с Трампом».

До сих пор Великобритания и Франция тесно координировали свои действия в отношении позиции президента США по мирным переговорам по Украине. Однако теперь, «когда прогресс застопорился», британские и французские чиновники раздражены тем, как другая сторона обращается с американским президентом, пишет Politico.

«Макрон продемонстрировал большую готовность подорвать позиции Трампа, посетив Гренландию в знак солидарности и вызвав гнев президента США, когда заявил журналистам, что Трамп покидает G7 раньше времени, чтобы договориться о прекращении огня между Израилем и Ираном. На публике Стармер и Трамп улыбаются друг другу», — обращает внимание Politico.

Как рассказал изданию один из бывших британских высокопоставленных дипломатов, Лондон решил «вести сложные разговоры наедине» с Вашингтоном.

В то же время в Париже могут выражать недовольство соглашением о смягчении американских пошлин на британские товары, заключенным между Стармером и Трампом. Франция как член Евросоюза по-прежнему подпадает под американские санкции. Срок 90-дневной паузы на действие тарифов США истекает в среду, 9 июля.

Еще один источник напряженности в британско-французских отношениях — это усилия, направленные на разрешение конфликта между Россией и Украиной, пишет Politico.

Так, два французских чиновника рассказали изданию об отсутствии определенного направления у «коалиции желающих» помочь Украине. Собеседники Politico допустили, что частично проблема заключается в том, что Лондон придает большое значение гарантиям безопасности со стороны Вашингтона.

Между тем в Великобритании предполагают, что скорое окончание срока президентских полномочий Макрона, который покинет свой пост в 2027 году, все больше влияет на его позиции по международным вопросам. В ходе переговоров E3 по Ирану президент Франции пытался предстать в роли «миротворца», рассказал Politico осведомленный чиновник.

Официальный визит Макрона в Великобританию начнется 8 июля, а завершится 10 июля встречей в военном штабе в Нортвуде, где, как отмечает The Economist, «коалиция желающих» будет обсуждать поддержку Украины.