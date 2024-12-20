В Евросовете назвали ошибкой заявление на своем сайте о том, что Украина должна победить в вооруженном конфликте с Россией. Как сообщило издание Politico, представитель Евросовета пообещал, что формулировка будет исправлена.

Издание обратило внимание на фразу на сайте Евросовета о том, что «Украина должна победить в этой войне». Представитель Евросовета в беседе с журналистами заявил, «что это ошибка и она будет исправлена», сказано в публикации.

По итогам очередного саммита лидеров стран ЕС Европейский совет принял 19 декабря заявление, в котором говорится, что «Россия не должна одержать верх» (Russia must not prevail).

Как отмечает Politico, такая формулировка противоречит словам новой главы дипломатии ЕС Каи Каллас о необходимости победы Киева. «Не может быть никаких сомнений, что Украина победит», — сказала Каллас ранее на этой неделе.

Иную формулировку выбрал председатель Евросовета Антониу Кошта, пишет Politico. Стоя рядом с украинским президентом Владимиром Зеленским, Кошта заявил, что «международное право должно одержать верх, а вторжение должно быть отбито».

По сообщению DW*, фраза о том, что «Россия не должна одержать верх» в выводах Европейского совета по Украине присутствует впервые, причем текст был одобрен лидерами всех 27 стран ЕС, включая премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Как сообщил DW* дипломатический источник, внесению этого предложения в коммюнике предшествовала долгая дискуссия.

«Для всех стран Евросоюза эта фраза означает то же, что и «Украина должна победить», но здесь главный посыл заключается в том, чтобы четко употребить слово «Россия»: это адресовано главным образом нашим союзникам в США», — утверждает он.

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