Запад не отказывается от Украины, но в ближайшей перспективе рассматривает возможность «стабилизировать» конфликт, в том числе чтобы вернуться к бизнесу с Россией. Об этом пишет Politico со ссылкой на европейских, а также американских дипломатов и экспертов.

По информации издания, некоторые европейские дипломаты допустили «стабилизацию конфликта», когда их попросили представить оптимальный исход событий для Украины в 2024 году. Дипломаты согласились, что подобное решение означает необходимость подталкивать Киев к началу переговоров с российским президентом. Это поможет «заморозить конфликт и зафиксировать текущие территориальные приобретения в обмен на западные “гарантии безопасности”», говорится в публикации.

Но есть и другой аспект западного подхода к боевым действиям на Украине, пишет Politico. Он заключается в том, что часть западного сообщества хочет «вернуться к обычному бизнесу с Россией вскоре после гипотетического замораживания» конфликта. Это объясняет и «нежелание конфисковать замороженные российские средства» из-за опасений, что Москва ответит зеркально и «вернуть себе активы стоимостью в сотни миллиардов евро, которые все еще принадлежат европейским фирмам в России».

Издание приводит в пример недавнее выступлении канцлера Германии Олафа Шольца на Мюнхенской конференции, где он намекнул на то, как Запад «незаметно пересматривает свои военные цели на Украине». Вместо того, чтобы сказать «Украина победит» или «Россия должна покинуть Украину», канцлер Германии заявил, что российскому лидеру Владимиру Путину «нельзя позволять диктовать условия мира на Украине», передает Politico.

Опрошенные изданием политики и эксперты высказывали мнение о том, что страны Запада в попытках помогать Украине использовали далеко не весь потенциал своих возможностей. К тому же, угроза ядерной войны заставила президента США Джо Байдена и немецкого канцлера Олафа Шольца действовать аккуратно.

Один из высокопоставленных дипломатов ЕС на условиях анонимности заявил журналистам Politico, что когда некоторые государственные лидеры призывали использовать «всю силу сдерживающего потенциала против России», то другие отвечали, что не хотят этого.

«Нет никакой стратегии. Все просто происходит. Позже легко сказать, что была стратегия, все это было частью плана. Но этого никогда не было», — рассказал Politico один из европейских дипломатов на условиях анонимности.

С ним согласился неназванный политик, который отметил, что есть лозунги, призывающие продолжать сопротивление, не давать России победить, но это остается словами. «Но что все это на самом деле означает? Это вещи, которые говорят люди. Важно то, что они делают», — приводит его слова издание.

Опрошенные эксперты и политики согласились, что именно Шольц, Байден и их помощники задают общий темп поддержке Украины. Их осторожность и страх перед ядерной эскалацией определили первоочередные задачи Запада, сосредоточенные на обороне, управлении эскалацией и предотвращении ядерной конфронтации. Успех же Украины на передовой имеет второстепенное значение, отмечают в материале.

Как пишет Politico, «окно возможностей для Запада помочь Украине переломить ситуацию если еще не закрыто, то закрывается».

При этом 21 февраля послы Евросоюза согласовали 13-й пакет санкций против России. Его выход будет приурочен ко второй годовщине начала боевых действий на Украине. В ЕС отмечали, что новый санкционный пакет станет достаточно обширным и будет включать не только российские компании и физлиц, но и организации в Китае и Индии, которые помогают Москве обходить ограничения Евросоюза.