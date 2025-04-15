Власти Украины пригласили высокопоставленных европейских чиновников посетить Киев 9 мая, чтобы «продемонстрировать дипломатическую силу», пишет Politico. В этот же день в Москве пройдет военный парад к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщает издание, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига направил приглашения в украинскую столицу коллегам из Европейского союза во время встречи глав МИД ЕС в Люксембурге 14 апреля. Он призвал европейцев «продемонстрировать единство и решимость».

По словам Сибиги, украинский президент Владимир Зеленский также намерен провести в мае отдельную встречу с лидерами «коалиции желающих», чтобы определить гарантии безопасности Украины после возможного прекращения огня.

Пока неизвестно, где именно пройдет майская встреча Зеленского с представителями «коалиции желающих». Как рассказали Politico два европейских дипломата, стороны обсуждают возможность поездки глав государств на Украину в начале мая. Среди них может быть будущий канцлер Германии Фридрих Мерц.

Ранее Мерц допустил поставки Германией Украине дальнобойных ракет Taurus. Он подчеркнул, что британцы, французы и американцы уже отправляли подобное вооружение Киеву, и отметил, что если поставки «будут скоординированы, то Германия должна принять в этом участие».

Исполняющий обязанности канцлера ФРГ Олаф Шольц выступал против поставок Taurus Украине. Он заявлял, что Германия рискует быть втянутой в военный конфликт, если ракетами немецкого производства будет нанесен удар по территории России.