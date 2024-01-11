Писатель Захар Прилепин предложил убрать «вообще всех» из школьной программы по литературе в ответ на пост священника Павла Островского, который возмутился, что в школах изучают книгу Прилепина «Санькя». Комментарий писателя опубликован в его канале на «Дзене».

10 января Островский написал в своем телеграм-канале, что российские 11-классники изучают на уроках литературы роман Захара Прилепина «Санькя» о русских революционерах и повесть «Кавказский пленный» Владимира Маканина о взаимоотношениях российского солдата и пленного чеченца.

Священник отметил, что книга Прилепина была издана в 2006 году, когда писатель «был активным оппозиционером и выступал за свержение власти в стране». Островский также процитировал фрагмент из повести Маканина, напомнив о запрете пропаганды ЛГБТ*.

«Гей и Чечня — еще один «шедевр»». <…> Надо бы [главе Чечни] Рамзану Кадырову показать, а то вдруг он не знает, что преподают в 11 классе», — написал он.

Владимир Маканин в 1999 году получил за повесть «Кавказский пленный» и роман «Андеграунд, или Герой нашего времени» Государственную премию Российской Федерации в области литературы и искусства. Писатель умер в ноябре 2017 года.

По словам священника, «православную христианку», которая выразила свое возмущение списком литературы, «отвели к школьному психологу, где долго и упорно пытались внушить, что с ней что-то не в порядке». «Теперь ей предстоит мука написания сочинения на тему этих двух произведений», — сообщил Островский.

Позже он добавил, что в 11 классе также изучают рассказ Исаака Бабеля «Прищепа», «показывающий, как можно устроить массовое убийство, чтобы удовлетворить свои обиды».

Захар Прилепин, комментируя пост Островского, перечислил «бунтарские» произведения русских писателей, которые давно входят в школьную программу и считаются классикой, ― в том числе «Тихий Дон» Михаила Шолохова, «Капитанская дочка» Александра Пушкина, «Хаджи-Мурат» Льва Толстого, «Как закалялась сталь» Николая Островского, «Мать» Максима Горького, «Дни Турбиных» Михаила Булгакова, поэма «Двенадцать» Александра Блока, книги Александра Солженицына.

«Может, его [Солженицына] сначала уберем, батюшка? Да вообще всех уберем. Одна смута от этих сочинителей. <…> А «12» Блока? А Маяковский, горлопан и революционер? И Есенин туда же! А «Дочь Ивана, мать Ивана» Валентина Распутина? Куда пойти, куда податься. Одне экстремисты вокруг», — написал Прилепин.

«Детям левацкий бред точно не нужен»

Архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов) поддержал пост Островского о книгах Прилепина и Маканина, назвав их присутствие в школьной программе «позорищем». Сенатор Совета Федерации Андрей Клишас перепостил сообщение архиепископа со словами: «Владыка, согласен».

Заместитель председателя отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что шокирован преподаванием повести Маканина в школе. По его мнению, «ничего, кроме омерзения», приведенный Островским отрывок вызвать не может.

Кипшидзе процитировал слова писателя Владимира Крупина о том, что «Маканин работает против России», и согласился с ними. Он также добавил, что правоохранительные органы должны заняться проверкой в связи с «давлением на православную христианку» из-за отказа писать «сочинение про гомосексуалистов».

Зампред комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов в разговоре с RTVI поддержал идею исключить произведения Прилепина, Маканина и Бабеля из школьной программы.

«Я целиком поддерживаю, часть этих текстов мне не нравится. Я понимаю, конечно, что у нас некоторые люди считают себя совершенными, идеальными, и их критика даже недопустима, но с другой стороны — почему бы и нет», — сказал Милонов.

Он подчеркнул, что негативно относится к современным произведениям, содержащим «левые» идеи.

«Мне в принципе не нравятся некоторые произведения современные. Я вообще считаю, что левацкие идеи очень вредны в нашей стране. Поэтому во всем, что касается левацких вещей, я целиком полностью за то, чтобы их было как можно меньше, и уж детям левацкий бред точно не нужен», — заявил депутат.

Милонов также оговорился, что не имеет в виду «каких-то конкретных людей».

«Сразу хочу оговориться — я не говорю про каких-то конкретных людей. Не надо считать, что я назвал Прилепина леваком, но у него есть много левых мыслей, левых идей, особенно раньше их было много. Мне они не нравятся. Я понимаю, что это все эпоха, так сказать, Суркова, но мне [это] не подходит», — заключил он.

* решением Верховного суда «международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России