Кипрским банкам в целях «профилактики» дано указание прекратить все операции с рублем, пишет местная газета Politis. По ее данным, одновременно в юридических фирмах страны и компаниях, предоставляющих бухгалтерские услуги, проводятся проверки процедур ускоренной регистрации бизнеса российскими гражданами.

Как отмечает издание, США решили отправить на Кипр команду из 24 сотрудников органов правопорядка, включая ФБР и Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCen), для содействия кипрским властям в рассмотрении 29 дел, связанных с санкциями против России.

По сообщению портала Euractiv, эксперты из США уже прибыли на Кипр, они намерены помочь местной полиции расследовать предполагаемые случаи обхода санкций со стороны российских бизнесменов.

Представитель правительства Кипра Константинос Летимбиотис сообщил, что американские специалисты помогут местным властям в расследовании нарушений санкций против Россией, а также той информации, которую опубликовал недавно Международный консорциум журналистских расследований (International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ).

Журналисты ICIJ опубликовали доклад под названием «Тайны Кипра» (Cyprus Confidential) 14 ноября, в нем содержались предполагаемые факты коррупции и нарушения международных санкций на Кипре.

В консорциуме заявили, что в докладе, основанном на более чем 3,6 млн утекших документов, раскрывается, как люди, близкие к российскому руководству, «использовали Кипр в качестве убежища для активов на миллиарды долларов», в том числе в период после начала военной операции на Украине.