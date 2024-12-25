Ослабление Украины и принуждение Киева к мирным переговорам на условиях Москвы — главные цели массированного ракетного удара Вооруженных сил (ВС) России по территории страны утром 25 декабря. Об этом в разговоре с Инфо24 заявил военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.

По мнению эксперта, сегодняшний ракетный удар ВС России по Украине не будет последним в текущем году. Политолог убежден, что российская армия продолжит атаки и наступательные действия. Это будет происходить до тех пор, пока Киев не сядет за стол переговоров, считает Перенджиев.

«Я думаю, что это не последний удар ВС РФ перед Новым годом. Наверняка еще будут удары возмездия. Но речь не только об этом, главной целью наших атак является ослабление Украины и принуждение Киева к мирным переговорам. Мы показываем украинской стороне, что мы не намерены останавливаться и продолжим наступать и наносить удары до тех пор, пока Украина не пойдет на переговоры на наших условиях», — сказал он.

Эксперт также отметил, что 25 декабря на Украине «отмечают Рождество те церкви, которые являются раскольническими по отношению к православной церкви». Перенджиев назвал атаку ВС России своеобразным поздравлением с праздником.

Утром 25 декабря российские войска нанесли «массированный удар высокоточным оружием большой дальности» и ударными беспилотниками по «критически важным объектам энергетической инфраструктуры Украины», заявили в Минобороны. По данным ведомства, цель удара достигнута и «все объекты поражены».