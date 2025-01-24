Европа, США, Китай и даже Россия могут подключиться к восстановлению Украины после завершения конфликта. Таким мнением в беседе с «Лентой.ру» поделился политолог Николай Топорнин.

По его словам, в первую очередь помогать Киеву начнут европейские страны и компании, поскольку Украина является официальным кандидатом на вступление в ЕС, а это объединение всегда помогает государствам, имеющим глубокие связи с ним.

«Если Украина в итоге станет членом Евросоюза, это вообще приобретает другой смысл: компании, которые профинансируют восстановление страны, потом смогут получать определенные дивиденды», — сказал эксперт.

Если Вашингтон увидит для себя выгоду в инвестировании в Украину, то тоже окажет ей помощь в восстановлении, считает Топорнин. Он отметил, что для дополнительного стимулирования украинское руководство может создать для зарубежных компаний льготные экономические режимы и свободные экономические зоны.

Политолог не исключает, что Украине также может удастся договориться об участии России в восстановлении страны.

«Например, в части поставки энергоносителей. Там будет рост энергопотребления, а у России есть и газ, и нефть, и электричество. Если страна перестанет быть враждебной, то, естественно, Россия заинтересована в успешном развитии своего соседа. Может, не сейчас, а спустя какое-то время», — полагает Топорнин.

Кроме того, по его мнению, подключиться к восстановлению государства может Китай. Как пояснил эксперт, учитывая перспективы вступления страны в ЕС, Китай заинтересован в углублении экономического присутствия на европейском рынке, и Украина, как страна-кандидат, может стать важным звеном в этой стратегии.