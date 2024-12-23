Турция может подписать военные договоры с Россией и Северной Кореей, которые, возможно, снова станут союзниками в ближайшие годы. Это может привести к выходу Турции из НАТО, заявил в разговоре с NEWS.ru председатель Международного центра противодействия преступности и терроризму, политолог-международник Энес Караханов.

По его словам, уже сейчас можно предвидеть выход Турции из Североатлантического альянса, в связи с улучшением отношений между Анкарой и Москвой.

«Учитывая стратегическое сотрудничество между КНДР и Россией, если РФ и КНДР будут стоять бок о бок в качестве союзников в возможной мировой войне, Турция окажется еще одной страной, которая будет добавлена к этим странам-союзникам», — сказал эксперт.

Караханов считает, что сегодня отношения между Турцией и КНДР должны активно развиваться, особенно в рамках дипломатического взаимодействия.

«Санкции, наложенные западными странами на Северную Корею через Турцию много лет назад, не приносят ей никакой пользы», — уверен политолог.

Он также отметил, что внешняя политика Турции и России во многом схожи.

В сентябре доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев, рассуждая о вероятности выхода Турции из НАТО, говорил, что это может произойти только после того, как альянс станет недееспособным.

«Действительно, сейчас создалось некое противоречие, заключающееся в том, что Турция просится в БРИКС, оставаясь при этом членом НАТО», — отмечал эксперт.

Политолог добавил, что несмотря на это БРИКС не является военной организацией, но членство страны в альянсе настораживает некоторых действующих членов организации. Поэтому, считает Перенджиев, вопрос возможности выхода Турции из Североатлантического альянса находится на обсуждении, но в итоге страна может просто занять особое положение в НАТО.