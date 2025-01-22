Президент США Дональд Трамп в отличии от его предшественников Джо Байдена и Барака Обамы готов к более решительным действиям в отстаивании интересов Вашингтона, а потому при нем возможны новые военные операции. Таким мнением с «Лентой.ру» поделился политолог Сергей Марков.

Он считает, что, прежде всего, конфликт возможен в районе Панамы.

По словам Маркова, главная цель Трампа там — обеспечение дешевого прохода американских судов между двумя крупными экономическими регионами.

«Его цель — чтобы канал не оказался под контролем Китая или латиноамериканских группировок, которые будут выставлять очень высокую цену за проход кораблей США. Канал был построен американцами, чтобы связать два побережья, где сегодня сосредоточены порядка 80 процентов экономики США», — пояснил Марков.

Политолог отметил, что военная операция в этом регионе возможна, если требование гарантированного дешевого прохода не будет выполнено.

Ранее Трамп поднял вопрос о возвращении контроля над Панамским каналом. Глава государства считает, что власти Панамы «обдирают» США, взимая недостаточную плату за использование канала, в то время как американцы продолжают вкладывать миллиарды долларов в его эксплуатацию и ремонт.