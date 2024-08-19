Визит президента России Владимира Путина в Баку очень важен, так как переговоры с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым дают возможность решить вопросы, связанные с сотрудничеством двух стран и ситуацией на Южном Кавказе. Об этом Инфо24 рассказал директор исследовательского центра «Ближний Восток — Кавказ» Станислав Тарасов.

Несмотря на то, что Азербайджан не является членом ОДКБ и Евразийского союза, уровень взаимоотношений со странами СНГ и с Россией настолько высокий, что Баку в будущем будет интегрироваться или участвовать в интеграционном процессе на постсоветском пространстве, считает эксперт.

По его словам, во время встречи лидеров двух государств буде будет активно обсуждаться и трасса «Север — Юг».

«Азербайджан активный участник коридора „Север-Юг“. Очень важно сейчас сверить часы с учетом той ситуации, которая развивается на Ближнем Востоке. Нужно будет проводить согласованную политику и укрепить общие интеграционные процессы», — отметил Тарасов.

Политолог подчеркнул, что Путин и Алиев обсудят урегулирование ситуации в Закавказье и подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией.

«Мне кажется, что Москва, будет предлагать конфликтующим сторонам вернуться на московскую площадку. Учитывая, что в 20-м году кончилась Вторая карабахская война, прошло четыре года и ничего нет на этом направлении. Посмотрим, как конкретно будет развиваться ситуация», — добавил эксперт.

Путин прибыл в Баку накануне. В ходе переговоров с азербайджанским лидером он обсудит состояние и перспективы двустороннего взаимодействия, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.

Предыдущий раз президент России посещал Баку в 2018 году. Тогда президенты провели двустороннюю встречу, выступили на пленарной сессии IX Российско-азербайджанского межрегионального форума и посетили соревнования чемпионата мира по дзюдо.