Действующий президент Молдовы Майя Санду имеет все шансы победить на выборах главы государства, заявил NEWS.ru политолог Андрей Кортунов.

«Санду использует максимум своего административного ресурса для того, чтобы собрать нужное количество голосов. Возможно, у нее это получится. Но при этом значительная часть общества по-прежнему будет относиться к ней критически», — сказал Кортунов.

Он отметил, что подобная ситуация с учетом раскола общества Молдовы складывается не в первый раз. Кортунов указал, что вопреки наличию сторонников евроинтеграции из Кишинева и других городов, в стране есть группы, которые испытывают скепсис относительно этого выбора. По его мнению, хрупкое равновесие между противоборствующими лагерями создает почву для различных манипуляций.

«Если решение определяется небольшим количеством голосов, эти голоса каким-то образом можно набрать. Например, открыть большое количество избирательных участков в странах Европы, где живут или работают молдаване. В России же ограничиться минимумом. Тогда понятно, что эти диаспоры будут голосовать по-разному», — пояснил Кортунов.

Сложившаяся ситуация в равной мере представляет сложности как для Санду, так и для ее оппонентов, добавил политолог.

Первый тур выборов президента прошел в Молдове 20 октября при явке 51,7%. Ни один из 11 кандидатов не набрал более 50% голосов избирателей, необходимых для победы. По итогам обработки 99,77% бюллетеней Санду набирает 42,4%, кандидат от Партии социалистов Республики Молдова — 26,01%, бывший мэр города Бельцы Ренато Усатый — 13,8%. Остальные кандидаты получили менее 10%.

Санду и Стояногло встретятся во втором туре выборов, который пройдет 3 ноября.

Параллельно с президентскими выборами в Молдове состоялся референдум по европейской интеграции страны. Согласно последним данным ЦИК, евроинтеграцию поддержали 50,42% избирателей, против выступили 49,58%