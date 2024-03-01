Вероятность переговоров России и Украины сохраняется и может вырасти по мере развития 2024 года. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» выразил кандидат политических наук, доцент департамента политологии Финансового университета Александр Коньков. По его мнению, остаются вопросы к тому, с кем именно вести переговоры и на каких условиях.

Коньков предположил, что в ситуации, которая сложилась сейчас, Россия может быть больше заинтересована в договоренностях с Западом. По мнению политолога, без них любые переговоры с Украиной будут носить лишь вероятностный характер.

Он привел в пример опыт переговорного процесса в 2022 году, когда Борис Джонсон, занимавший тогда должность премьер-министра Великобритании, «приехал в Киев и, по сути, запретил подписывать эти договоренности, реализовывать их».

«Такого рода запрет фактически привел к нормативному запрету со стороны президента [Украины Владимира] Зеленского на ведение переговоров с Россией. Даже если представить, что Украина вернется к переговорам, то где гарантии того, что результаты этих переговоров будут реализованы, с учетом той несамостоятельности, которая была проявлена весной 2022 года», — поделился Коньков.

В то же время политолог отметил, что сторона, представляющая Украину, понимает необходимость диалога и поиска договоренностей. Но в публичном пространстве она продолжает продвигать «формулу Зеленского», которая является ультиматумом для России, добавил Коньков. Он выразил уверенность, что эти условия исключены на столе переговоров Москвы.

«Россия будет участвовать только в тех переговорах, которые соответствуют ее представлениям о реальности и могут привести к субстантивным результатам, которые соответствуют нашим национальным интересам», — заключил политолог.

Ранее лидеры стран «Большой семерки» по итогам саммита пришли к заключению, что продолжат поддерживать «формулу мира», предложенную Зеленским. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что подобные действия США не приближают прекращение боевых действий на Украине. «Чтобы не на словах, а на деле содействовать урегулированию, США и их сателлиты должны отказаться от продвижения неприемлемой «формулы» В.Зеленского», следует из комментария.

«Формула мира» Зеленского состоит из десяти пунктов, среди которых важными условиями является радиационная и ядерная безопасности Украины, энергетическая сохранность, выведение российских войск. Украинские власти также отметили необходимость возвращения границ государства к периоду 1991 года. В России этот пункт вызвал критику и воспринялся как ультиматум.