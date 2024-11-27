В выдвижении кандидатом в президенты Грузии бывшего футболиста Михаила Кавелашвили нет ничего удивительного, а для российско-грузинских отношений это будет «неплохой ход». Таким мнением поделился с NEWS.ru политический консультант, управляющий партнер коммуникационного агентства «Первый советник» Константин Труфанов.

Кавелашвили выдвинут в президенты от правящей партии «Грузинская мечта». За время футбольной карьеры он выступал за тбилисские клубы «Локомотив» и «Динамо», владикавказский «Спартак — Алания», английский «Манчестер-Сити», швейцарские команды, сборную Грузии. Кавелашвили — шестикратный чемпион Грузии, чемпион России и Швейцарии. В 2016 году Кавелашвили был избран в парламент Грузии от партии «Грузинская мечта».

«Для Грузии футбол — это больше, чем спорт, это религия. <…> Зачастую деловые качества того или иного политика отодвигаются в сторону, а вот то, что он был футболистом, тем более он играл на высоком уровне, — это считается в приоритете», — отметил Труфанов.

Если в Грузии провести свободные выборы президента, то на них победит полузащитник итальянского футбольного клуба «Наполи» и грузинской сборной Хвича Кварацхелия, считает политолог. В сентябре спортсмен был признан лучшим футболистом Серии A.

Труфанов предположил, что выдвижение Михаила Кавелашвили в президенты Грузии будет «неплохим ходом» для российско-грузинских отношений, и отметил, что «Грузинская мечта» проводит «взвешенную политику» по отношениям с Россией. В то же время политолог напомнил, что президент Грузии «далеко не единственное лицо по статусу, важности и значению».

Выборы президента Грузии пройдут 14 декабря. Впервые голосовать за главу государства будут не граждане, а специальная коллегия из 300 выборщиков — 150 депутатов парламента и 150 депутатов местных органов власти.