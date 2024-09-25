Победа России в военной операции невозможна без уничтожения всех сил НАТО на территории Украины. Об этом в беседе с Инфо24 заявил военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.

«Я думаю, что завершение спецоперации зависит не от смены киевского режима и его главы, а от смены политики Запада в отношении России. Только при таком раскладе мы можем говорить об окончании конфликта», — пояснил он.

Эксперт добавил, что на текущем этапе Россия вынуждена с помощью военной силы заставлять Запад изменить свое отношение к себе.

Перенджиев отметил, что для достижения победы в спецоперации российским военным необходимо уничтожить не только Вооруженные силы Украины (ВСУ), но и силы Североатлантического альянса, которые в настоящее время поддерживают украинскую армию в боевых действиях.

«В составе ВСУ уже давно воюют войска НАТО, среди которых есть поляки, прибалты, французы, немцы, канадцы, британцы и американцы. Когда мы говорим о разгроме ВСУ, то мы подразумеваем уничтожение войск НАТО, которые находятся на территории Украины. Именно в этом и будет заключаться победа России в специальной военной операции», — заключил политолог.

Накануне вечером, 24 сентября, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности по Украине заявил, что Москва продолжит проводить военную операцию, если Запад не позволит устранить мирным путем «раковую опухоль» в виде «киевского режима».

Постпред выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский пытается заставить западные страны стать прямыми участниками военного конфликта с Россией. По его словам, Украина своими действиями хочет «столкнуть мир в пучину Третьей мировой войны». Само заседание Совбеза ООН Небензя охарактеризовал как «концертную площадку» для Владимира Зеленского.

При этом постпред отметил, что Россия всегда уважала украинский народ и считает его братским.