Политолог Сергей Марков заявил о возможной причастности к покушению на оппозиционного журналиста Айдоса Садыкова украинских и западных спецслужб. Он также сообщил, что главным мотивом стало желание испортить отношения между Россией и Казахстаном.

«В Киеве, где агентура СБУ и военной разведки Украины чуть ли не на каждом углу, где всё пронизано контролем спецслужб США и Британии, такое покушение можно было организовать только при их соучастии», — написал у себя в телеграмм-канале Сергей Марков.

Он также отметил, что исполнителей покушения определили почти сразу, что также вызывает подозрения.

Марков подчеркнул, что стратегическая цель покушения связана с политикой руководства Казахстана. По его мнению, западным странам и властям Украины крайне не нравится тот факт, что Казахстан продолжает развивать многоаспектные и конструктивные отношения с Россией и другими международными организациями, такими как ЕврАзЭС, ОДКБ, СНГ и ШОС.

Политолог утверждает, что целью покушения было заманить руководство Казахстана в ловушку и заставить его ввести санкции против России. Организовав покушение на ярого казахстанского оппозиционера, спецслужбы, по мнению Маркова, намеревались обвинить в этом Астану.

Политолог предполагает, что это покушение также выгодно и внутренним силам в Казахстане, недовольным своим отстранением от государственных заказов и тем, «что их внутри страны отодвинули от кормушки». Они также стояли за госпереворотом 2022 года и до сих пор не оставляют своих попыток дестабилизировать ситуацию в стране.

Покушение на Айдоса Садыкова было совершено 18 июня. Киллер выстрелил в него в момент, когда журналист сидел со своей женой в автомобиле. Садыков выжил, но находится в коме. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

В исполнении подозреваются двое граждан Казахстана, один из которых, — Жаканбаев, был задержан 21 июня после явки с повинной.

Айдос Садыков уехал из Казахстана в 2014 году, последние 10 лет он живет на Украине.