Заявление президента Ирана Масуда Пезешкиана о том, что его страна не поддерживает военную операцию России на территории Украины, можно расценить как попытку отвлечь внимание западных стран от растущего сотрудничества Тегерана с Москвой. Такое мнение в разговоре с Инфо24 высказал политолог Юрий Светов.

На встрече с главой Европейского совета Шарлем Мишелем, которая состоялась 23 сентября на полях Генеральной Ассамблеи ООН, Пезешкиан заявил, что Иран не поддерживает действия России на территории Украины. Он также отметил, что Тегеран готов обсуждать российско-украинский конфликт с европейскими и американскими политиками.

«Мы готовимся подписать договор с Ираном о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Естественно, это решение вызывает большие опасения у США и других западных стран. Такими заявлениями иранцы пытаются их успокоить, якобы речь не идет о полной безудержной поддержке России. Это типичная восточная уловка», — пояснил Светов.

Политолог также отметил, что заявление Пезешкиана связано с внутренней политической борьбой в Иране за пост верховного лидера страны. По его словам, это вынуждает иранских политиков действовать крайне осторожно и сдержанно.

«Именно поэтому Иран не ответил Израилю на убийство лидера ХАМАС в Тегеране. Также недавно пострадал иранский дипломат от взрыва пейджера в Бейруте, а ответа от Ирана нет», — резюмировал Светов.

Заявление Пезешкиана также прокомментировал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его мнению, президент Ирана выступил с такой позицией, пытаясь спасти свою страну.

«Я понимаю, что политика — такое дело, где трудно определиться, с кем ты и когда. У нас, у России, друзей-то много, а союзника два. Надо с пониманием отнестись к этому, но вообще никого не хочу обидеть, с уважением отношусь к Ирану и к их руководству, человек такими заявлениями себя взвешивает. Уважают того, у кого есть позиция», — сказал он в разговоре с «Лентой.ру».

В середине сентября Мохаммад Пезешкиан заявил, что готов к прямым переговорам с Соединенными Штатами, но для этого американцы должны перестать враждебно относиться к Ирану. Президент также заверил, что Тегеран не испытывает негативных чувств к Вашингтону. кроме того, В завершение своей речи он отметил, что иранцы и американцы являются близкими друзьями и братьями.