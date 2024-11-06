Действующий президент США Джо Байден в будущем вряд ли будет вести активную политическую карьеру, считает политолог Андрей Кортунов. Что касается кандидата от демократов Камалы Харрис, то она после проигрыша республиканцу Дональду Трампу вряд ли будет участвовать в президентских выборах в 2028 году, полагает эксперт.

«По всей видимости, уже активной политической карьеры у Байдена не будет. Ему не позволит сделать это возраст, состояние здоровье, да и много личных проблем», — сказал Кортунов в разговоре с News.ru.

По его словам, Байден в роли главы государства не оправдал возложенных на него надежд, а через какое-то время «может совсем уйти в тень». По поводу Харрис теоретически можно предположить, что она, имея «силы и амбиции», «сохранится в политическом поле», считает Кортунов.

«При этом трудно представить, чтобы она повторила опыт Трампа после этого поражения на выборах. Сомневаюсь, что она придет на следующие выборы и победит на них», — сказал политолог.

Он объяснил, что у Харрис, в отличие от Трампа, нет ни финансовой базы, ни большого числа сторонников. «И в избирательную кампанию она включилась на очень позднем этапе», — напомнил он.

«Скорее всего, от Демократической партии [на следующих выборах] будут уже совсем другие люди, с другой повесткой дня. Сейчас не только Трамп победил со значительным отрывом, но еще и республиканцы взяли обе палаты в конгрессе», — сказал Кортунов.

Он предсказал Демпартии «серьезный кризис», в результате которого в 2028 году у нее будут новые лидеры с новыми программами и стратегиями. Харрис при этом едва ли легко удастся удержаться на плаву, заключил политолог.

Камала Харрис стала кандидатом в президенты от демократов после того, как действующий президент Джо Байден в июле заявил о выходе из президентской гонки. Это произошло после того, как он начал терять популярность после неудачных дебатов с республиканцем Дональдом Трампом.

Президентские выборы в США состоялись во вторник, 5 ноября, по их итогам Трамп был избран 47-м президентом страны. Одержав победу в Висконсине, республиканец набрал 277 голосов выборщиков, преодолев таким образом необходимый для избрания порог в 270 голосов. Победу Трампа уже подтвердили крупнейшие СМИ, такие как Associated Press, CNN и Reuters.