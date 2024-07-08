Политтехнолога Виталия Шушкевича госпитализировали из Останкинского суда Москвы, где слушалось его административное дело о неповиновении сотрудникам полиции (ст. 19.3 КоАП), сообщило издание RusNews. Шушкевич участвует в кампании антивоенного кандидата в Мосгордуму от партии «Яблоко» Максима Круглова.

RusNews называет Шушкевича «довольно известным в своих кругах активистом» и отмечает, что в качестве журналиста он освещал в том числе акции оппозиционера Алексея Навального и организовывал пикеты.

Шушкевич на заседании заявил, что не может выступить в суде, так как ему двое суток не передавали необходимые лекарства в ОВД. Лекарства передали политтехнологу только после вызова спецбригады медиков на заседание суда.

О задержании Шушкевича у штаба Круглова в Москве стало известно в субботу, 6 июля. Проект «ОВД-Инфо»* сообщал со ссылкой на адвоката Наталию Тихонову, что поводом для задержания могли стать пацифистские посты Шушкевича, но эта информация не подтвердилась.

По данным «ОВД-Инфо»*, сам Шушкевич рассказал, что около 9 утра в бизнес-центре, где располагается штаб, объявили пожарную тревогу, после чего он вместе с сотрудниками штаба вышел во двор здания. Через проходную дверь туда вбежали двое бойцов Второго специального полка ГУВД Москвы, которые проверили документы политтехнолога и задержали его.

Мужчину доставили в ОВД «Марьина роща», ему вменили неповиновение сотрудникам полиции. По версии полиции, Шушкевич не отреагировал на требования правоохранителей «прекратить противоправные действия», какие именно — в деле не указано, отмечает RusNews. Сам политтехнолог вину отрицает.

Депутат Мосгордумы Максим Круглов назвал Шушкевича «очень эффективным политтехнологом» и связал его задержание с «политической историей». По словам Круглова, «какие-либо противоправные действия [со стороны Шушкевича] в протоколе даже не указаны».

«Я связываю его задержание с политической историей, вполне возможно, что эта история про выборы. Он очень эффективный политтехнолог», — сказал Круглов RusNews.

Максим Круглов — действующий депутат Мосгордумы, глава фракции «Яблоко» и заместитель председателя партии. Он единственный кандидат от «Яблока», которому удалось собрать необходимое количество подписей для выдвижения в Мосгордуму. В течение десяти дней станет известно, допускают ли его до выборов. Круглов придерживается антивоенных взглядов.

* внесен Минюстом в реестр иноагентов