В результате израильских ударов по Ирану были убиты высокопоставленные военные и ученые-ядерщики. Вечером 17 июня израильский премьер Биньямин Нетаньяху допустил, что для завершения конфликта нужно устранить верховного лидера Ирана аятоллу Хаменеи. Доктор политических наук, полковник ФСБ Андрей Пинчук рассказал RTVI, что за всеми атаками Израиля скорее всего кроется попытка сменить режим в Иране, а также объяснил почему России не удалось подавить ПВО Украины так, как это сделал в Иране Израиль.

Израиль действует по четкому плану: сначала были ослаблены или выведены из игры ключевые союзники Ирана, такие как «Хезболла» и ХАМАС в Ливане. Затем Израиль принял участие в событиях в Сирии и смене режима Башара Асада, а также уничтожил военные базы и флот Сирии и создал буферную зону, заняв Голанские высоты. Всё это было подготовкой к основному удару по Ирану — который был назван Беньямином Нитаньяху угрозой номер один для страны. В первые же дни Израилю удалось взять под контроль небо над частью Ирана и даже над столицей страны и практически беспрепятственно атаковать военные объекты Ирана. По данным американской разведки, которые приводит CNN, Израиль нанес значительный ущерб объекту по обогащению урана в Натанзе, но второй, хорошо укрепленный объект в Фордо, повреждений не получил.

Мы наблюдаем за недопущением создания ядерного оружия или все же мы видим попытку сменить режим, или это выполнение операции по полной демилитаризации Ирана?

Это не три разных вопроса. Это один вопрос, состоящий из трех составляющих. Это, конечно же, недопущение создания ядерного оружия. Удары по ученым ядерщикам и по ядерным объектам Ирана об этом говорят со всей очевидностью.

Другой вопрос, что на смену старым ученым придут новые и в этом смысле гарантированный долгосрочный способ решения проблемы для Израиля и США, это, конечно же, смена режима. В этом смысле наличие агентуры, в чем мы убедились на примере диверсионных актов и корректировки точечных ударов, говорит о том, что такие возможности для провоцирования, в том числе политических процессов, у Израиля есть.

Насколько они будут эффективны, зависит от внутренней политики Ирана, от устойчивости и от работы иранских спецслужб. А все это, повторюсь, звенья одной цепи.

Что случилось с иранским ПВО? Почему на Украине у России так не получилось?

С иранским ПВО случилась активная предупредительная работа, состоящая из нескольких сегментов. Первый — это диверсионная работа соответствующих диверсионных групп, которые нанесли удары средствами ПТРК и ФПВ-дронами по шахтам базирования ПВО. Второй — это средства преодоления ПВО ракетного типа, то есть ракетные удары и авиаудары, и стратегические ракетные удары, которые преодолевали ПВО и перезагружали ПВО за счет массированных ударов и за счет внутренней предварительной работы.

Почему на Украине это не случилось? Во-первых, диверсионная составляющая была недостаточно проработана, рассчитывали на массированность ракетных и авиаударов. Во-вторых, распределенный характер украинских ПВО был дополнен фактически сетью аналоговых кустарных ПВО. И, в-третьих, утечка информации о подготовке СВО, о чем сейчас уже можно с уверенностью говорить, дала Украине возможность эти ПВО передислоцировать, замаскировать и распределить.

Дезинформационная кампания, которую провел Израиль вместе с США, привела к успокоению иранской элиты, в том числе военной, и позволила обеспечить фактор внезапности.

Возможны ли такого уровня операции в РФ со стороны Украины?

Мы видели результаты операции «Паутина». Я очень рассчитываю, что после нее были сделаны выводы. Более детальной информации на эту тему не обладаю.