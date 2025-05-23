Установление контроля над Купянском позволит российским войскам получить наиболее прямой доступ к харьковскому промышленному району. Об этом в беседе с «Лентой.ру» сообщил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Он напомнил, что Вооруженные силы (ВС) России заняли Купянск еще в начале конфликта, но оставили его в 2023 году, а теперь снова решили взять под контроль.

«Купянск — это кратчайший путь в харьковский промышленный район. Это также один из логистических центров», — пояснил полковник.

Матвийчук отметил, что подрыв логистической системы украинской армии может обернуться полным разгромом ее сил, сосредоточенных на харьковском направлении. Кроме того, по словам эксперта, взяв под контроль Купянск, Россия получит возможность создать зону безопасности у своих границ.

«Туда переброшены несколько бригад ВСУ, также там находятся радикалы-националисты. Так что, думаю, противник будет ожесточенно биться за этот населенный пункт», — считает полковник.

Днем 23 мая военный корреспондент Андрей Руденко сообщил в своем телеграм-канале, что российские войска начали за Купянск. О боях на северных подступах к Купянску рассказал и военкор Юрий Котенок. По его словам, штурмовые группы ВС России пытаются закрепиться в Кондрашовке и Малой Шапковке севернее населенного пункта.