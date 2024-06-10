Взятие под контроль Вооруженными силами (ВС) России населенного пункта Рыжевка в Сумской области — «начало новой наступательной операции, целью которой является создание санитарной зоны», считает бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. В разговоре с изданием Инфо24 он также заявил, что задача создания такой зоны будет реализована «путем открытия новых фронтов» и продвижения российской армии.

По словам Матвийчука, санитарная зона, которая позволит защитить регионы России от обстрелов, должна располагаться в Харьковской, Черниговской и Сумской областях Украины — вдоль границы двух стран.

«Чем дальше мы отодвинем войска Украины от нашей границы, тем будет безопаснее жизнь на этих территориях», — сказал эксперт.

Кроме того, он считает, что следует ожидать начала масштабных боевых действий «на направлениях Курской, Белгородской и Брянской областей», так как их «необходимо защитить».

Вечером 9 июня глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем телеграм-канале, что бойцы подразделения «Ахмат» взяли под контроль село Рыжевка на границе с Курской областью.

Рыжевка — село в Белопольском районе Сумской области. Его население по состоянию на 2019 год составляет 857 человек.

«В результате масштабных спланированных наступательных действий украинская сторона понесла значительные потери и была вынуждена отступить», — написал он.

По словам Кадырова, этого удалось достичь «без определенных сложностей всего лишь за три дня».

При этом председатель Белопольской общины Юрий Зарко в разговоре с изданием «Суспiльне» взятие Рыжевки «Ахматом» не подтвердил.