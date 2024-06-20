У Киева нет сил и средств, которые могут позволить организовать новое контрнаступление в Запорожской области, заявил в разговоре с «Инфо24» бывший офицер спецназа и полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

По его словам, военное руководство Украины «оказалось в сложной ситуации» — выходом из нее может стать новая наступательная операция со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ), так как их «неудачи на фронте требуют от них активных действий».

«Киев планирует показать своим кураторам, что ВСУ при поддержке Запада якобы способны решать какие-то задачи», — пояснил эксперт.

Однако Матвийчук выразил уверенность, что ситуация на фронте для ВСУ свидетельствует об отсутствии предпосылок для перехода в контрнаступление. По словам военного эксперта, сейчас украинские войска готовы лишь «сосредоточить на определенном направлении какие-то силы и средства для контрудара», но «наступать широким фронтом с целью выхода к Крыму Украина не способна из-за ограниченности ресурсов».

Ранее, 19 июня, российский сенатор Дмитрий Рогозин в своем телеграм-канале сообщил, что ВСУ готовит новое контрнаступление на Запорожском направлении. Для этого украинские военные «используют дроны Баба-Яга и минируют прифронтовые дороги».

По словам Рогозина, это говорит о «подготовке к реализации замысла украинского генштаба на очередной реванш, чтобы пробиться через Херсонский и Запорожский фронты к Крымскому полуострову».

«Он обязательно совсем скоро полезет на нас с резервами, которые Украина тайно готовила все эти месяцы, в том числе на территории своих соседей, в той же Румынии», — заключил он.