Вооруженные силы России постепенно расширяют зону влияния на территории Сумской области, стремясь тем самым обеспечить большую безопасность прилегающих к границе районов. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Он напомнил, что поступала информация о том, что диверсионная группа из 6-12 человек пыталась прорваться в населенный пункт Теткино в Курской области. Матвийчук предположил, что это была разведка боем.

«Наши военные нанесли удары беспилотниками, артиллерией, но противник не оставляет попыток», — отметил эксперт.

Он добавил, что несмотря на непрекращающиеся попытки вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию России, российские военные постепенно расширяют зону своего влияния в Сумской области.

«Россия начала проводить операции по расширению зоны влияния в Сумской области. Благодаря этой работе, уже сейчас все, что двигается в направлении наших границ, удается уничтожать в буферной зоне», — пояснил полковник.

Днем ранее, 19 мая, телеграм-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север», сообщил, что украинские войска предприняли одну из самых массированных атак с участием десятков штурмовиков на Теткино. Кроме того, по данным канала, бойцы ВСУ предприняли несколько попыток вторжения на российскую территорию пешими группами на соседних участках.

«Северяне отразили все попытки прорыва врага, уничтожив большую часть военной техники и живой силы ВСУ», — говорилось в сообщении.

В нем также уточнялось, что в направлении Теткино ВСУ на двух бронемашинах и четырех квадроциклах, а также при помощи машин разминирования попытались прорваться на территорию России. Украинскую технику, а также 28 военных из 30 уничтожили FPV-дроны. Позднее ВСУ предприняли повторную попытку прорыва, но она не принесла успеха.