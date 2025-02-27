В здании Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России в Рязанском переулке Москвы обнаружено тело полковника Евгения Головатого, сообщает «Коммерсантъ». Предположительно, офицер покончил с собой в служебном кабинете.

По данным издания, полковник занимал должность заместителя начальника управления «П», которое борется с преступностью на крупных промышленных предприятиях.

Следственный комитет проводит доследственную проверку, пишет «Ъ». По ее результатам будет решено, возбуждать ли уголовное дело, в том числе, возможно, о доведении до самоубийства, либо отказать в этом.

В СМИ Евгений Головатый упоминался летом 2020 года, когда участвовал в заседании круглого стола в Совете Федерации. Он тогда рассказывал сенаторам о мерах борьбы с контрафактной продукцией на российском рынке и отчитался, что с начала того года было изъято свыше 7 млн единиц фальсификата на сумму более 1,5 млрд рублей. Головатый также отметил, что далеко не все правообладатели интеллектуальной собственности заинтересованы во взаимодействии с правоохранительными органами из-за «репутационных рисков».

Несколько лет назад большой резонанс получило уголовное дело генерала Дениса Сугробова, который возглавлял ГУЭБиПК с июня 2011-го по февраль 2014 года. В апреле 2017 года его приговорили к 22 годам колонии, признав виновным в в организации преступного сообщества (ст. 210 УК), превышении должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 286 УК) и организации провокации взятки (ч. 3 ст. 33, ст. 304 УК). В декабре того же года срок приговора генералу снизили на 10 лет. В июне 2023 года Сугробов вышел из колонии по УДО.

По делу проходили и были осуждены еще несколько бывших сотрудников ведомства, при этом вторым главным фигурантом был заместитель Сугробова Борис Колесников, который, по официальной версии, покончил с собой в июне 2014 года во время допроса в СК.