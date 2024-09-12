Сотрудники департамента контрразведки СБУ задержали за мародерство в Курской области начальника центрального продовольственного управления командования сил логистики ВСУ полковника Владимира Сахневича. Об этом сообщает украинское издание 368.media.

Задержание произошло в день независимости Украины 24 августа в Сумской области. По данным СБУ, полковник командовал в Судже погрузкой бытовой техники, а затем сам сопровождал колонну грузовиков в сторону Сум.

Среди награбленного были: холодильники, унитазы, стиральные машины, орбитреки, мониторы и другая бытовая техника. На Сахневича было заведено уголовное дело по факту мародерства по ч.1 ст. 438 УКУ.

Владимир Сахневич участник боевых действий в Донбассе с 2014 года. В составе 14-й отдельной механизированной бригады участвовал в боях за Саур-Могилу, отвечал за подвоз провианта и эвакуацию раненых. В один из рейдов был пленен. 24 августа 2014 года был среди участников «марша пленных» в Донецке. После обмена вернулся на службу в ВСУ. Награжден Владимиром Зеленским орденами Богдана Хмельницкого II и III степени.