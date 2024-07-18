Телеведущий Владимир Познер назвал «полным враньем» информацию о том, что он якобы госпитализирован в связи с онкологическим заболеванием.

«Хочу сообщить, что сообщение о моей болезни — полное вранье. Я не в больнице, а нахожусь на международном семинаре и абсолютно здоров», — говорится в его телеграм-канале «Познер Online».

Жена телеведущего Надежда Соловьева сообщила РБК, что Познер в «полном порядке» и находится на международном семинаре в Стамбуле.

Телеграм-канал Mash утверждал, что в июне 90-летний Познер обратился к врачам с жалобами на самочувствие и ему якобы диагностировали «злокачественную эпителиому кожи». Канал сообщал, что журналист прошел курс химиотерапии и «не менее суток провел под капельницами».

Познер рассказывал в интервью, что дважды победил рак. Первый раз в возрасте 59 лет у него обнаружили рак предстательной железы, когда телеведущий жил в США. Заболевание выявили на ранней стадии, Познер перенес операцию.

В 80 лет журналисту диагностировали рак прямой кишки. По словам Познера, он отказался от операции, узнав о возможных последствиях, но затем обследовался у разных специалистов. В итоге его прооперировал немецкий врач.