Депутат Госдумы от «Единой России» Алексей Езубов госпитализирован после ДТП в подмосковной Истре. Об этом сообщают РИА Новости и телеграм-каналы. Помощник депутата заявил, что Езубов дома и «у него все нормально». RTVI собрал, что об этом известно.

12 июня около 14:10 в деревне Обушково столкнулись две иномарки, сообщили РБК в подмосковном управлении МВД. По данным телеграм-канала Shot, Езубов на Mercedes-Benz выехал на встречную полосу и врезался в Land Rover Discovery, за рулем которого якобы находился бывший топ-менеджер российского представительства Huawei Евгений Лисицын.

Депутат получил травмы головы и ссадины, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. У водителя Land Rover травмы головы и ушиб левого предплечья. Езубов и второй пострадавший госпитализированы, рассказал источник РИА Новости.

По словам очевидцев, от Езубова якобы «сильно пахло алкоголем», пишет Baza. Телеграм-каналы 112 и Shot сообщают, что оба участника ДТП, по предварительным данным, были трезвы.

Mercedes Езубова еще за 200 м до аварии задел другую машину, но не остановился, а затем выскочил на встречную полосу и врезался в Land Rover, рассказали очевидцы «Московскому комсомольцу».

«Второй водитель в последние секунды пытался уйти от столкновения, но безрезультатно. От удара его машину развернуло, и у нее даже полопались задние колеса», — сообщила одна из собеседниц газеты.

Она предположила, что водитель Mercedes потерял сознание за рулем. Езубова после ДТП вытащили из автомобиля и положили на асфальт, он был без сознания, утверждает женщина. Второй пострадавший, по ее словам, сам вышел из машины.

Помощник Езубова Михаил Доронин заявил Daily Storm, что депутат «занимается дома своими делами» и «у него все нормально».

«Истра? А как он там оказался? Я сегодня с ним разговаривал. Ни с какими травмами он не был. У него все нормально. Никуда не госпитализировали Езубова!» — сказал Доронин.

По его словам, о ДТП с участием депутата «кто-то напридумывал». «Хорошо, что не написали, что разорвало на куски», — добавил помощник парламентария.

Алексею Езубову 76 лет. Он избран в Госдуму по Тихорецкому одномандатному избирательному округу №51 (Краснодарский край). Член фракции «Единой России» и комитета Госдумы по аграрным вопросам.

Согласно декларации о доходах, в 2021 году за Езубовым числился автомобиль Lexus LS-460. В последующие два года декларации не публиковались в открытом доступе. В 2020 году супруга депутата задекларировала автомобили Lexus RX 400, Mercedes Benz E280 4M и Nissan Qashqai 2.0.