В Екатеринбурге загорелась крыша административного здания Центральной городской больницы №3, сообщает Инфо24. По данным МЧС, самостоятельно эвакуировались 350 человек.

Площадь возгорания составила 300 квадратных метров — пожар охватил верхние этажи здания, пишет Инфо24. На опубликованных изданием кадрах видно, как люди самостоятельно выбираются из окон и пытаются спуститься на землю по крыше пристройки.

По словам очевидцев, во время возгорания на крыше находились рабочие, которые утепляли ее. В Минздраве сообщили, что в результате пожара пострадали два сотрудника подрядной организации, которые занимались ремонтом крыши. Одному из них оказали помощь на месте, второй был госпитализирован.

Как отметили собеседники Е1.RU, госпитализированный находится в очень тяжелом состоянии. Изначально он спустился с горящей крыши, а затем вернулся туда со шлангом помогать с тушением. Предположительно, там он надышался угарным газом, после чего пожарные спустили его в бессознательном состоянии.

Е1.RU пишет, что крышу восстанавливали планово — за ее ремонт заплатили 6,7 млн рублей. Подрядчика для выполнения работ искали через госзакупки, в итоге договор заключили с единственной компанией, которая подала заявку. Организация предложила за свои услуги на 10 тыс. рублей меньше изначально установленной цены — 6 785 000 рублей, отмечает издание.

По словам очевидцев, пожар вспыхнул после того, как рабочие включили болгарку — вспыхнул утеплитель.

«Утепляли крышу. В этот же момент работали болгаркой, пожар быстро распространился, всех вывели на улицу. На крыше полопались окна», — рассказала собеседница Е1.RU.

Прокуратура организовала проверку, в ходе которой будет установлена причина возгорания. Предварительно, на кровле проводились ремонтные работы — загорелся утеплитель.