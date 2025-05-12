Около половины бюджетных мест в российских вузах планируется распределять путем госзаказа. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в ходе совещания с премьер-министром Михаилом Мишустиным, стенограмма опубликована на сайте правительства.

«Не менее половины бюджетных мест теперь будет распределяться путем прямого государственного заказа на подготовку специалистов для приоритетных сфер», — сказал он.

Помимо этого, правительство продолжит плановое увеличение нормативов затрат на обучение востребованных инженерных кадров и нормативно закрепит полномочия по регулированию коммерческого приема в вузы.

«Уже со следующего учебного года льготное кредитование под 3% будет доступно исключительно по приоритетным для экономики направлениям, куда входят инженерные специальности», — сказал вице-премьер.

Говоря о подготовке высококвалифицированных инженерных кадров, Чернышенко обратил внимание на системность подхода и рассказал о планах по увеличению числа передовых инженерных школа до 100 объектов к 2030 году.

«Сейчас у нас формируется единая бесшовная система образования «школа — колледж — вуз». Она в том числе обеспечит приток молодых специалистов, получивших среднее профессиональное образование», — добавил он.

Чернышенко уточнил, что в 2024 году около 2 тысяч выпускников будут трудоустроены в высокотехнологичные компании, и заявил, что в настоящее время ведется активная подготовка к началу новой приемной кампании.