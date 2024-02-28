Польша может расширить запрет на украинскую сельхозпродукцию, если Европейский союз не найдет других методов защиты рынка. Об этом премьер-министр Польши Дональд Туск заявил после саммита Вышеградской группы в Праге, его речь транслировал телеканал TVP.
По словам Туска, Польша придерживается эмбарго на зерно с Украины. И более того, он не исключил вероятность, что запрет расширится и на другие сельскохозяйственные продукты, если в дело не вмешается Евросоюз.
«Не исключено, и мы разговариваем об этом с украинской стороной, что будет нужно расширение эмбарго на другие продукты, если Евросоюз не найдет более эффективных способов защиты европейского и польского рынков», — отметил польский премьер.
Туск добавил, что Варшава готова также софинансировать отправку скопившихся в Европе излишков зерна нуждающимся странам в качестве гуманитарной помощи.
До этого бывший польский премьер Матеуш Моравецкий призвал «немедленно» установить эмбарго на продукты с Украины, об этом он написал в своем аккаунте Х. Моравецкий указал на необходимость защищать продовольственную безопасность Польши.
Недовольство польских фермеров
В Польше с начала февраля проходят масштабные протестные акции местных фермеров. Они не довольны ввозом в страну дешевой сельхозпродукции с Украины, которая не дает возможности развиваться отечественному сельскому хозяйству.
С 2022 года Еврокомиссия приостановила действие пошлин и квот на ввоз товаров с Украины в европейские страны, что привело к появлению в европейских государствах зерна, гораздо более дешевого, чем производимое местными фермерами. После этого Польша вместе с Венгрией и Словакией ввели ограничения на импорт украинской агропродукции.
В конце 2023 года польские перевозчики начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Властям страны удавалось прийти к временным договоренностям с местными перевозчиками и снять временную блокаду с нескольких пограничных пунктов.
Кроме того, в Еврокомиссии согласились более тщательно следить за притоком продовольствия с Украины, а в случае переполнения рынка европейской страны обязалась установить запрет. Но в то же время ЕК продлила на год решения о приостановке действия пошлин и квот на товары с Украины.
- 9 февраля польские фермеры объявили о начале общенационального протеста. 14 февраля глава Минсельхоза Чеслав Секерский заявил в эфире радио ZET, что аграрии «протестуют за правое дело», а также добавил что не исключена и блокада импорта некоторых других категорий товаров с Украины таких, как курятина, сахар, мед.
- 20 февраля участники протестов в Польше перекрыли движение на одном из железнодорожных пропускных пунктов на границе с Украиной. Они высыпали на пути зерно. Также протестующие заблокировали проезд через границу грузовиков на нескольких пропускных пунктах.
- 27 февраля фермеры провели в Варшаве очередную протестную акцию, которую назвали «Звездный марш». Также к акции собирались присоединиться шахтеры, передает Onet. Глава польской профсоюзной организации «Фермеры и сельскохозяйственные организации» Славомир Издебский рассказал, что демонстранты рассчитывают, что их делегацию примут спикер Сейма Шимон Холовня и премьер-министр Дональд Туск.