Польша может расширить запрет на украинскую сельхозпродукцию, если Европейский союз не найдет других методов защиты рынка. Об этом премьер-министр Польши Дональд Туск заявил после саммита Вышеградской группы в Праге, его речь транслировал телеканал TVP.

По словам Туска, Польша придерживается эмбарго на зерно с Украины. И более того, он не исключил вероятность, что запрет расширится и на другие сельскохозяйственные продукты, если в дело не вмешается Евросоюз.

«Не исключено, и мы разговариваем об этом с украинской стороной, что будет нужно расширение эмбарго на другие продукты, если Евросоюз не найдет более эффективных способов защиты европейского и польского рынков», — отметил польский премьер.

Туск добавил, что Варшава готова также софинансировать отправку скопившихся в Европе излишков зерна нуждающимся странам в качестве гуманитарной помощи.

До этого бывший польский премьер Матеуш Моравецкий призвал «немедленно» установить эмбарго на продукты с Украины, об этом он написал в своем аккаунте Х. Моравецкий указал на необходимость защищать продовольственную безопасность Польши.

Недовольство польских фермеров

В Польше с начала февраля проходят масштабные протестные акции местных фермеров. Они не довольны ввозом в страну дешевой сельхозпродукции с Украины, которая не дает возможности развиваться отечественному сельскому хозяйству.

С 2022 года Еврокомиссия приостановила действие пошлин и квот на ввоз товаров с Украины в европейские страны, что привело к появлению в европейских государствах зерна, гораздо более дешевого, чем производимое местными фермерами. После этого Польша вместе с Венгрией и Словакией ввели ограничения на импорт украинской агропродукции.

В конце 2023 года польские перевозчики начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Властям страны удавалось прийти к временным договоренностям с местными перевозчиками и снять временную блокаду с нескольких пограничных пунктов.

Кроме того, в Еврокомиссии согласились более тщательно следить за притоком продовольствия с Украины, а в случае переполнения рынка европейской страны обязалась установить запрет. Но в то же время ЕК продлила на год решения о приостановке действия пошлин и квот на товары с Украины.