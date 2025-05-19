Польские власти конфисковали 5 тонн шин для пассажирских самолетов Boeing, которые планировалось транзитом провезти через Беларусь и Россию. Налоговая и таможенная служба Польши заявила, что эта поставка является нарушением европейских санкций, передает Reuters.

«Сотрудники… обнаружили во время проверки грузовика в Корощине, что водитель перевозил шины, используемые в гражданских самолетах Boeing, вместо задекларированных автомобильных и автобусных шин», — говорится в заявлении Национальной налоговой администрации Польши.

В сообщении ведомства уточняется, что отправителем груза была указана компания из Испании, а получателем — из Азербайджана. Было возбуждено уголовное дело по статье о таможенном мошенничестве, а подсанкционный товар изъят. Производитель шин в пресс-релизе не указывается. Компания Boeing не ответила на запрос Reuters о комментарии.

Boeing объявила о прекращении сотрудничества с Россией в 2022 году вскоре после начала военной операции на Украине. Компания предупредила, что приостанавливает поставки запчастей, техническое обслуживание и техническую поддержку для российских авиакомпаний, а также обязалась строго соблюдать экспортный контроль и санкционные ограничения.

Вскоре российские авиаперевозчики создали новые логистические цепочки для поставок иностранных деталей — в частности, клапанов давления салона и шасси. Их в Россию поставляют посредники из стран, не присоединившихся к западным санкциям, включая Таджикистан, ОАЭ, Турцию, Китай и Киргизию, но посредничество и обходные маршруты поставок ухудшают условия с точки зрения цен и задержек.