Страны Европы, включая Великобританию, должны создать совместный институт для финансирования своего перевооружения, заявил глава Минфина Польши Анджей Доманьский. Его слова приводит Bloomberg.

Польша, которая председательствует в Европейском союзе, призывает лидеров стран ЕС принять меры по совместным расходам на оборону после того, как президент США Дональд Трамп не допустил их на встречи с российскими официальными лицами по поводу будущего Украины.

Увеличение расходов на оборону стало приоритетом во всем блоке после того, как Трамп потребовал от стран НАТО тратить по 5% их ВВП на оборону. Военные расходы Польши с начала украинского конфликта превысили 4% ВВП, и это самый высокий показатель среди европейских стран Североатлантического альянса. При этом бюджетный дефицит страны в 2025 году составит 5% — и это будет уже третий год подряд, за что Польша недавно получила «выговор от Брюсселя», отмечает Bloomberg.

Доманьский сообщил, что Польша как председатель ЕС разрабатывает «комплексную концепцию» финансирования европейской обороны, которую представит в ближайшие недели. По его словам, Европа должна создать общий институт финансовой поддержки необходимых ей «гигантских усилий» по перевооружению».

«Это может быть фонд или банк, например, есть концепция Банка перевооружения, которую мы также рассматриваем», — сказал польский министр.

Он сообщил, что Варшава в течение многих месяцев вела переговоры о совместном финансировании обороны с Великобританией и что дальнейшие обсуждения этой темы с канцлером казначейства Рейчел Ривз состоятся во время предстоящей встречи G20.

Среди других рассматриваемых вариантов — пункт об освобождении от фискальных правил ЕС, позволяющий странам увеличивать расходы на оборону, не нарушая правил блока. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что поговорит об этом с лидерами стран Евросоюза в ближайшее время. По словам Доманьского, контуры этого механизма будут определены не позднее мая 2025 года.