Польша временно запретит беженцам просить убежище в стране после пересечения границы с соседней Беларусью на фоне предупреждений о том, что Россия и ее союзники используют мигрантов в попытке дестабилизировать ЕС. Об этом, как пишет Politico, польский премьер-министр Дональд Туск заявил 12 октября на заседании правящей партии «Гражданская коалиция».

По словам политика, новая миграционная стратегия Польши предусматривает «временное территориальное приостановление права на убежище». «Я потребую этого», — заявил бывший председатель Европейского совета, предвосхищая возражения Брюсселя по поводу законности этого шага.

«Я потребую признания этого решения в Европе», — предупредил Туск, отметив, что правила Евросоюза по приему беженцев «активно используются» Беларусью и Россией «прямо против самой сути этих правил». По словам польского премьера, за последние годы десятки тысяч потенциальных иммигрантов, многие из которых приехали с Ближнего Востока и из Африки, попытались пересечь границу с Польшей через Беларусь.

В сентябре 2024 года было зарегистрировано около 2,5 тысячи таких попыток, а в целом с начала года их количество уже превысило 26 тысяч. Белорусские пограничники активно помогают группам беженцев, подчеркнул Туск, назвав это «тактикой гибридной войны», призванной усиливать антимигрантские настроения и истощать государственные ресурсы Польши.

По словам Туска, польские власти уже начали инвестировать в создание более прочной пограничной инфраструктуры, чтобы пресекать нелегальное пересечение своей границы. В частности, уточнил премьер-министр, создана специальная пограничная зона, на которой местные власти обладают более жесткими полномочиями в отношении нелегалов.

В сентябре комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О’Флаэрти предупредил о «проблемах, создаваемых “инструментализацией миграции” и дестабилизирующими действиями белорусских властей на польско-белорусской границе».

Однако, по словам еврокомиссара, политика Польши по возвращению мигрантов без оценки их потенциальных прав на предоставление убежища «не позволяет в полной мере соблюдать международные стандарты в области прав человека» и «создает риск серьезных нарушений прав, защищаемых Европейской конвенцией о правах человека».

Власти Польши и других стран ЕС неоднократно обвиняли Беларусь в предоставлении виз гражданам охваченных войнами стран, таких как Сирия, и их приеме для дальнейшего транзита в Евросоюз. В 2021 году белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что поощряет попытки мигрантов пересекать границу с Польшей.