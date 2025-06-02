По предварительным результатам второго тура президентских выборов в Польше, победу одержал консервативный политик, кандидат партии «Право и справедливость» («ПиС») Кароль Навроцкий. Он набрал 50,89% голосов, тогда как его соперник, кандидат от «Гражданской платформы», 53-летний мэр Варшавы Рафал Тшасковский получил поддержку 49,11% избирателей.

Явка во втором туре президентских выборов составила 71,63%. По информации Gazeta Wyborcza, Государственная избирательная комиссия завершила подсчет голосов по всем округам к пяти утра по местному времени. В первом туре Рафал Тшасковский опередил Навроцкого, набрав 31,4% голосов. Его соперник получил тогда 29,5%.

Каролю Навроцкому 42 года, он руководит Институтом национальной памяти Польши, в котором хранятся архивы времен Второй мировой войны и коммунистической эпохи. На пост главы государства он баллотировался от «Права и справедливости» («ПиС») Ярослава Качиньского.

Как отмечает BBC, консерватор Навроцкий выступает против вступления Украины в НАТО и ускоренного принятия страны в состав Евросоюза. Это заставляет ожидать в будущем конфликта между консервативным президентом и либеральным правительством Дональда Туска. Также BBC предрекает эскалацию напряженности в отношениях между Польшей и Украиной.