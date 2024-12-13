Утром 13 декабря взрывы прогремели в нескольких областях Украины, пишут «Страна» и «Суспільне. В Одессе остановился электротранспорт и прекратилось водоснабжение. Что известно о происходящем к этому часу — в материале RTVI.

В данный момент на всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Телеграм-каналы «Страна» и «Суспільне» сообщают о взрывах в Винницкой, Киевской, Львовской, Полтавской, Одесской, Хмельницкой, Харьковской, Черкасской областях, а также в Киеве, Кременчуге, Харькове, Ивано-Франковске, Сумах. Подробности не приводятся.

«Укрэнерго» сообщило об увеличении ограничений на электроэнергию из-за атаки на энергообъекты. По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, в части регионов начались превентивные отключения света.

«Энергетики предпринимают все необходимые меры для минимизации последствий для энергосистемы. Когда будет позволять ситуация в сфере безопасности, уточним информацию о повреждениях», — написал он в Facebook*.

Как передает «Страна», на фоне взрывов в Одессе остановил работу электротранспорт, также прекращено водоснабжение. Мэр города Геннадий Труханов призвал местных жителей оставаться в укрытиях.

Городская служба оповещения населения сообщила, что экстренные отключения света введены также в Киеве.

«Графики стабилизационных отключений не действуют. О возвращении к ним будет объявлено дополнительно», — говорится в сообщении.

По данным «Страны», более десяти взрывов было слышно в районе города Бурштын в Ивано-Франковской области, где расположена Бурштынская ТЭС.

Оперативное командование ВС Польши сообщает в соцсети X, что Варшава вместе с союзниками впервые за последний месяц подняла в воздух дежурные пары истребителей, а также повысила до высшей степень готовности ПВО и радиолокационной разведки после взрывов на Украине.

Российская сторона произошедшее не комментировала. Минобороны неоднократно отмечало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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