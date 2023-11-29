В посольстве США в Москве подтвердили RTVI, что после происшествия в мордовской колонии Полу Уилану потребовалось лечение.

«Мы обеспокоены сообщениями о том, что Пол Уилан 28 ноября подвергся нападению со стороны другого заключенного в ИК-17. Посольство США в Москве связывалось с Полом по телефону, и мы знаем, что он получает медицинскую помощь после этого инцидента», — ответили в пресс-службе дипмиссии на запрос RTVI .

В посольстве США призвали Россию «обеспечить безопасность Пола Уилана и всех задержанных граждан США».

«Мы призываем российское правительство обеспечить справедливое обращение и надлежащую медицинскую помощь ко всем гражданам США, задержанным в России. Россия должна немедленно освободить Пола Уилана», — заключили в посольстве.

Ранее «Интерфакс» сообщил, американца Пола Уилана, осужденного по обвинению в шпионаже и отбывающего наказание в колонии строго режима №17 в Мордовии, ударил по лицу один из заключенных. Как рассказали агентству в региональном управлении ФСИН, между Уиланом и несколькими заключенными произошел конфликт «на бытовой почве». По версии знакомого с ситуацией источника, Уилана ударил осужденный из Турции, с которым у них возник конфликт «из-за политических разногласий».