Бывший кандидат в депутаты Тверской городской думы от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Евгений Никольский опубликовал на своей странице «ВКонтакте» признание в убийстве 36-летней жены Екатерины, назвав жертву «лживой тварью», которая «получила по заслугам». Об этом сообщают Baza и «112».

«Да, я это сделал. Не собираюсь отпираться и понесу необходимое наказание. Когда человек, которому годами отдаешь всю душу без остатка, предаёт — это не должно оставаться безнаказанным. Плевать, что будет со мной, но лживая тварь получила по заслугам», — говорится в посте, который Никольский опубликовал 20 апреля.

Из этого текста телеграм-каналы сделали вывод о том, что причиной убийства Екатерины Никольской стала ревность. Свое послание 35-летний муж убитой закончил просьбой позаботиться о его маленькой дочери: девочка родилась около года назад. Никольский назвал ее своим «единственным стимулом жить».

Телеграм-каналы сообщили, что сознавшийся в убийстве задержан, и с ним работают следователи. Однако вскоре Baza уточнила, что Никольский лежит в реанимации областной больницы из-за ударов домкратом, которые нанес ему брат Екатерины.

По данным канала, тело убитой женщины было найдено возле школы в селе Емельяново. Причиной смерти стало ножевое ранение в шею. Пока Евгений писал в соцсети сообщение с признанием в убийстве, брат жертвы попытался оказать ей помощь. Никольский стал его отталкивать и получил несколько ударов «подвернувшимся» домкратом.

Тверские СМИ пишут, что Никольский ранее пытался попасть в гордуму областной столицы, но проиграл выборы. Судя по информации на сайте партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», он возглавляет Совет ее местного отделения в Московском районе Твери. Также Никольский активно занимался общественной деятельностью и исторической реконструкцией, он является координатором Центра защиты прав граждан в Московском районе Твери. Его жена работала специалистом по управлению персоналом в IT-сфере, учила детей танцам и сама состояла в любительском коллективе фламенко.